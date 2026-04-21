Ternus era responsabile dei prodotti fisci, come iPhone e Mac. (Foto d'archivio) Keystone

Il CEO di Apple, Tim Cook, si dimetterà all'inizio di settembre e sarà sostituito da un dirigente dell'azienda, John Ternus, che in precedenza era responsabile dei prodotti fisici, dall'iPhone al Mac, secondo una dichiarazione rilasciata oggi.

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Sebbene John Ternus fosse considerato il favorito per succedere a Tim Cook, che diventerà presidente esecutivo del consiglio di amministrazione, questo passaggio di consegne non era previsto così presto.

«È stato il più grande privilegio della mia vita essere Ceo di Apple e aver avuto la fiducia necessaria per guidare un'azienda così straordinaria», ha dichiarato Cook in un comunicato.

Cook, 65 anni, è entrato in Apple nel 1998 ed è diventato amministratore delegato nel 2011, dopo l'abbandono dell'iconico co-fondatore e leader Steve Jobs per motivi di salute. A Cook viene riconosciuto il merito di aver ampliato la gamma di prodotti Apple e di aver portato il valore dell'azienda a circa 4 trilioni di dollari, in base al valore delle azioni.

«La leadership senza precedenti e straordinaria di Tim ha trasformato Apple nella migliore azienda al mondo», ha dichiarato Arthur Levinson, presidente uscente del consiglio di amministrazione, nel comunicato stampa. «La sua integrità e i suoi valori permeano ogni aspetto di Apple».

Levinson attualmente ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione in qualità di membro non esecutivo. Diventerà il principale consigliere indipendente del consiglio.

Ternus nel team di progettazione prodotti dal 2001

Ternus è entrato a far parte del team di progettazione prodotti di Apple nel 2001 ed è diventato vicepresidente senior dell'ingegneria hardware nel corso dei successivi vent'anni. Apple gli riconosce il merito di aver contribuito alla realizzazione di numerosi prodotti, tra cui iPhone, iPad, Apple Watch e computer Mac.

«Sono profondamente grato per questa opportunità di portare avanti la missione di Apple», ha affermato Ternus nello stesso comunicato. «Avendo trascorso quasi tutta la mia carriera in Apple, ho avuto la fortuna di lavorare sotto la guida di Steve Jobs e di avere Tim Cook come mentore».