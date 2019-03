Apple sfida Netflix e scommette su video e informazione

Le novità non hanno peraltro convinto la borsa. Source: KEYSTONE/FR155217 AP/TONY AVELAR

Apple lancia la sfida a Netflix. E scommette sull'informazione sui servizi finanziari.

Insieme a Goldman Sachs, e in collaborazione con Mastercard, presenta la sua carta di credito, con la quale spera di rivoluzionare il sistema. Una carta legata all'iPhone ma disponibile anche in modalità tradizionale, ovvero fisica: è in titanio con solo il nome del titolare.

Ma è nelle news e nei video in streaming che sono concentrate le maggiori novità di Cupertino. Con una parata di star di Hollywood che si alternano sul palco – da Jennifer Aniston a Reese Whiterspoon, dal Steve Carell a Jason Momoa, la star di 'Aquaman – Tim Cook lancia l'app Apple Tv+, riservata ai contenuti originali. A presentarla c'è anche Steven Spielberg, il critico di Netflix. La piattaforma, on demand e senza pubblicità, ospiterà anche Oprah Winfrey, la star del piccolo schermo accolta con un'ovazione dallo Steve Jobs Theatre di Cupertino.