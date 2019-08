Apple testa degli schermi cinesi per iPhone

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/5/22/e017f877-2e98-4ee7-b5c4-b7d41ca5ec80.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/5/22/e017f877-2e98-4ee7-b5c4-b7d41ca5ec80.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/5/22/e017f877-2e98-4ee7-b5c4-b7d41ca5ec80.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/5/22/e017f877-2e98-4ee7-b5c4-b7d41ca5ec80.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/5/22/e017f877-2e98-4ee7-b5c4-b7d41ca5ec80.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/5/22/e017f877-2e98-4ee7-b5c4-b7d41ca5ec80.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa fare prima di mettere in vendita i vecchi dispositivi tecnologici</h1><p>Prima di mettere in vendita un vecchio dispositivo, bisognerebbe seguire questi consigli.<br/>Immagine: iStock</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/5/22/7f7402b3-fc53-4587-9a4f-4f4e6047c33f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/5/22/7f7402b3-fc53-4587-9a4f-4f4e6047c33f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/5/22/7f7402b3-fc53-4587-9a4f-4f4e6047c33f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/5/22/7f7402b3-fc53-4587-9a4f-4f4e6047c33f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/5/22/7f7402b3-fc53-4587-9a4f-4f4e6047c33f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/5/22/7f7402b3-fc53-4587-9a4f-4f4e6047c33f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa fare prima di mettere in vendita i vecchi dispositivi tecnologici</h1><p>Un po' di pulizia può fare miracoli e aumentare il valore di mercato di un dispositivo usato.<br/>Immagine: iStock</p>" } , { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/5/22/c82ba5c1-28b5-498d-9da7-673f1b7c6313.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/5/22/c82ba5c1-28b5-498d-9da7-673f1b7c6313.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/5/22/c82ba5c1-28b5-498d-9da7-673f1b7c6313.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/5/22/c82ba5c1-28b5-498d-9da7-673f1b7c6313.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/5/22/c82ba5c1-28b5-498d-9da7-673f1b7c6313.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/5/22/c82ba5c1-28b5-498d-9da7-673f1b7c6313.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa fare prima di mettere in vendita i vecchi dispositivi tecnologici</h1><p>Perché nessuno vuole comprare uno smartphone con ditate evidenti o un portatile con briciole nella tastiera. Quindi, come prima cosa, occorre pulire il dispositivo a fondo.

Se si intende puntare su canali di vendita quali Facebook o altri Marketplace online, allora sarà tutto come su Tinder: migliore è la qualità della foto, maggiore sarà l'interesse all'acquisto.

Quindi, come seconda cosa, occorre dedicare un po' di tempo e impegno allo scatto di una foto del dispositivo e non utilizzare semplicemente un'istantanea sfocata scattata con la fotocamera del telefono.

Se la vendita si è conclusa ed è arrivato il momento della consegna, naturalmente bisogna prima accertarsi di aver salvato tutti i dati importanti. A tal fine, se si tratta di uno Smartphone, la soluzione migliore sono i servizi cloud.

Questi ultimi possono essere utilizzati anche per i computer, ma ovviamente una soluzione alternativa è quella di copiare i file importanti su una chiavetta USB.

Passiamo ora alla disiscrizione del dispositivo, necessaria ad esempio in caso di servizi in abbonamento attivi come Spotify o Netflix o altri servizi nell'account Apple.

Se il dispositivo ha una funzione antifurto, come «Cerca il mio iPhone» di Apple, questa funzione deve essere disattivata in modo che il nuovo proprietario del dispositivo possa utilizzarla allo stesso modo. Per i dispositivi Apple, è possibile disattivare questa funzione andando su www.icloud.com.

L'ultimo passaggio consiste nell'eliminare definitivamente tutti i dati dal dispositivo. iOS e Android offrono una funzione di ripristino che cancella in modo sicuro i dati memorizzati e riporta il dispositivo allo stato di fabbrica.

Se si tratta di un computer, occorre formattare il disco rigido e reinstallare il sistema operativo. Se sono stati memorizzati dati particolarmente sensibili, il disco rigido deve essere sovrascritto più volte utilizzando programmi speciali, in modo che non vi rimangano frammenti di dati.