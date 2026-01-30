  1. Clienti privati
Industria informatica Un trimestrale da record per Apple grazie a una superpotenza

SDA

30.1.2026 - 08:30

Malgrado le turbolenze della congiuntura Apple continua a guadagnare.
Keystone

Apple ha annunciato di aver registrato utili record negli ultimi tre mesi dello scorso anno, grazie soprattutto all'impennata delle vendite di iPhone in Cina.

Keystone-SDA

30.01.2026, 08:30

30.01.2026, 09:20

Il colosso tecnologico americano ha riportato un guadagno di 42,1 miliardi di dollari (l'utile per azione è aumentato del 19% rispetto all'anno precedente) su un fatturato di 143,8 miliardi di dollari (in crescita del 16%).

«L'iPhone « – ha dichiarato il CEO Tim Cook – «ha registrato il suo miglior trimestre di sempre, grazie a una domanda senza precedenti, con record assoluti in ogni segmento geografico».

«Anche i servizi – ha proseguito – hanno raggiunto un fatturato record, in crescita del 14% rispetto all'anno precedente. Siamo inoltre entusiasti di annunciare che la nostra base installata conta ora oltre 2,5 miliardi di dispositivi attivi, a testimonianza dell'incredibile soddisfazione dei clienti per i migliori prodotti e servizi al mondo.»

«Durante il trimestre di dicembre, le nostre prestazioni aziendali da record e gli elevati margini hanno portato a una crescita dell'utile per azione del 19%, stabilendo un nuovo record assoluto», ha dichiarato Kevan Parekh, CFO di Apple.

«Questi risultati eccezionalmente positivi hanno generato quasi 54 miliardi di dollari di flusso di cassa operativo, consentendoci di restituire quasi 32 miliardi di dollari agli azionisti.»

