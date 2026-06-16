All'Art Unlimited, l'enorme rilievo murale «Homo» (1930-1931) dell'avanguardista tedesco Oskar Schlemmer attende i potenziali acquirenti. Keystone

Da Picasso a Warhol fino a David Hockney e Georg Baselitz: le grandi gallerie internazionali, probabilmente incoraggiate dalle prospettive positive del mercato, presentano alla fiera Art Basel molte opere del segmento di fascia alta.

Keystone-SDA SDA

Un grande Picasso è esposto da Hauser & Wirth e, poco distante, si vedono altri dipinti del grande maestro spagnolo da Gagosian. Salta all'occhio il fatto che le grandi gallerie, solitamente specializzate nell'arte contemporanea, quest'anno puntino fortemente sui «blue chip» del Modernismo classico.

Una tendenza che conferma le prospettive positive nel segmento di fascia alta del mercato dell'arte come evidenziato dall'Art Market Report di Art Basel e UBS.

Oltre ai Picasso e ad altri maestri del Modernismo classico, anche le opere dell'artista di punta Georg Baselitz (tra l'altro presso il gallerista austriaco Thaddaeus Ropac) e di David Hockney (presso la galleria americana Gray) dovrebbero raggiungere prezzi di vendita elevati.

Arte contemporanea da Art Unlimited

Dal punto di vista dei visitatori, quest'anno vale la pena fare un giro ad Art Unlimited, la sezione dedicata alle opere di dimensioni da grandi a gigantesche. È allestita per la prima volta da Ruba Katrib, direttrice degli affari curatoriali al MoMA PS1 di New York.

Anche lì si possono ammirare opere d'arte di grande tendenza, come un prato di erba metallica dell'artista cinese Ai Weiwei, un enorme fiore a pois della giapponese Yayoi Kusama e un'installazione che occupa un'intera parete del grande maestro del Bauhaus Oskar Schlemmer.

Una presenza di particolare rilievo è quella dell'artista fotografico tedesco Thomas Ruff. La galleria newyorkese David Zwirner ha allestito, all'interno dello spazio fiera di Basilea (Messe Basel), una sorta di museo dedicato alla sua serie di fotografie alterate dell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle.

Art Basel apre le porte al pubblico giovedì, mentre oggi e domani sono giornate riservate a professionisti e collezionisti.