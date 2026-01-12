  1. Clienti privati
Dopo la soppressione del FM Gli ascolti radio rimangono stabili in Svizzera

SDA

12.1.2026 - 14:42

Gli ascolti delle radio rimangono stabili. (Immagine simbolica).
Il 93% della popolazione svizzera nel secondo semestre 2025 ha ascoltato almeno una volta a settimana la radio. I dati continuano a rimanere stabili dopo la soppressione parziale delle trasmissioni FM, secondo cifre di Mediapulse.

Fra luglio e dicembre, considerando tutte le persone di oltre 15 anni, c'è stato un ascolto medio di 76 minuti al giorno di trasmissioni live svizzere ed estere, si legge in un comunicato odierno della fondazione.

Giornalmente le trasmissioni hanno raggiunto il 69% del potenziale, pari a 5,13 milioni di persone, un dato in calo di due punti percentuali. Su una settimana, sono risultati 6,95 milioni gli ascoltatori.

Chi ha utilizzato la radio l'ha ascoltata in media 110 minuti al giorno, con gli svizzerotedeschi che arrivano a quasi due ore, mentre gli italofoni si fermano a 111 minuti e i romandi a 93.

Questi dati rimangono quindi stabili anche nel secondo semestre dall'abbandono delle trasmissioni FM da parte della SSR. Come noto, in futuro la SSR tornerà però a trasmettere anche sulle FM.

