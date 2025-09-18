  1. Clienti privati
Cambio al vertice Se ne va il CEO di Ascom, subentra ad interim un membro del CdA

SDA

18.9.2025 - 20:00

Ascom è una realtà ben radicata in Svizzera.
Ascom è una realtà ben radicata in Svizzera.
Keystone

Cambio al vertice di Ascom, gruppo con sede a Baar (ZG), specializzato nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni informatiche principalmente per il settore sanitario e per la digitalizzazione dei processi aziendali.

Keystone-SDA

18.09.2025, 20:00

18.09.2025, 20:01

Dopo quasi quattro anni il Ceo Nicolas Vanden Abeele lascia l'impresa per affrontare una nuova sfida professionale.

La guida operativa ad interim viene assunta da Michael Reitermann, membro del consiglio di amministrazione dal 2020, informa la società in un comunicato odierno. Parallelamente è stata avviata una ricerca interna ed esterna per un nuovo presidente della direzione. Reitermann vive negli Stati Uniti e ha la doppia nazionalità americana e tedesca.

Ascom è nata nel 1987 dalla fusione di tre società: Autophon, Hasler Holding e Zellweger Telecommunications. Un tempo di grandi dimensioni, il gruppo è stato interessato da ristrutturazioni e disinvestimenti. Oggi è una realtà con un organico di 1400 dipendenti attivi in 19 sedi mondiali. L'impresa è quotata alla borsa elvetica: dall'inizio dell'anno l'azione ha perso il 2% e negative sono anche le performance sull'arco di 12 mesi (-24%) e di un lustro (-65%).

