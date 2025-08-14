AsiaNuovo record storico per il bitcoin, che supera i 124'000 dollari
SDA
14.8.2025 - 08:16
Il bitcoin ha segnato un nuovo massimo storico questa mattina nelle prime contrattazioni asiatiche, superando per la prima volta la soglia dei 124'000 dollari (99'625,65 franchi al cambio attuale).
La moneta virtuale è sostenuta dal rialzo delle azioni statunitensi, dall'interesse degli investitori istituzionali e da una legislazione americana favorevole.
La star delle criptovalute ha battuto il suo precedente record del 14 luglio scorso (123'205 dollari), superando brevemente quota 124'500 dollari prima di indietreggiare. Verso le 4.08 (ora svizzera) il bitcoin veniva scambiato a circa 123'600 dollari.