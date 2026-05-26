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Weekend di Pentecoste Assalto agli aeroporti, 100'000 viaggiatori al giorno allo scalo di Zurigo

SDA

26.5.2026 - 12:01

L'affluenza si è rivelata elevata.
L'affluenza si è rivelata elevata.
Keystone

Il lungo fine settimana di Pentecoste è stato caratterizzato da un assalto di passeggeri: a Zurigo in tutte e tre le giornate – sabato, domenica e lunedì – è stata superata la quota di 100'000 viaggiatori.

Keystone-SDA

26.05.2026, 12:01

26.05.2026, 12:05

Un flusso costante che conferma come le giornate festive di Ascensione e Pentecoste siano ormai diventate picchi di alta stagione, ha indicato un responsabile dello scalo all'agenzia Keystone-Ats.

Anche gli altri due principali aeroporti svizzeri hanno mostrato numeri impressionanti: Ginevra stima complessivamente circa 210'000 passeggeri per l'intero fine settimana, mentre all'EuroAirport di Basilea-Mulhouse sono state gestite circa 120'000 persone.

Gli spostamenti di vacanzieri hanno messo in difficoltà anche le autostrade – al portale nord del San Gottardo sabato sono stati osservati 21 chilometri di coda – e il sistema ferroviario: sui treni dell'asse sud-nord non pochi viaggiatori hanno avuto difficoltà a trovare un posto.

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