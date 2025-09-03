  1. Clienti privati
Svizzera Nel 2024 gli assicuratori hanno guadagnato di meno

SDA

3.9.2025 - 19:00

Gli svizzeri sono fra i più assicurati al mondo.
Nel 2024 le compagnie di assicurazioni svizzere hanno realizzato un utile complessivo di 10,4 miliardi di franchi, in calo del 24% rispetto all'anno precedente.

Keystone-SDA

03.09.2025, 19:00

03.09.2025, 19:07

Stando un bilancio pubblicato oggi dalla Finma, l'autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari, le società attive nel comparto vita hanno contribuito con 1,6 miliardi (+22%), quelle del ramo non vita con 7,1 miliardi (+3%) e quelle di riassicurazione con 1,7 miliardi (-69%), Il volume aggregato dei premi lordi è salito del 7% a 150 miliardi di franchi (vita -8%, non vita +8% e riassicuratori +13%).

