Assicurare la propria vettura costa di più. Keystone

Il 69% degli automobilisti svizzeri ha visto aumentare il premio dell'assicurazione per la sua vettura negli ultimi due anni, il 28% in modo forte, il 41% in maniera lieve.

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È quanto risulta da un sondaggio pubblicato oggi da Bonus.ch, portale di comparazione online con sede a Losanna.

La regione più interessata dai rincari è la Svizzera italiana, dove gli incrementi hanno interessato circa il 77% del campione; per il 35% la progressione è stata forte, per il 43% leggera. A livello nazionale, la fascia d'età compresa tra i 30 e i 39 anni risulta essere la più colpita: il 77% ha subito un aumento nel biennio; al contrario, i 60-69enni segnalano meno ritocchi tariffari (64%).

La stragrande maggioranza delle compagnie ha presentato una fattura più salata. Questo viene spiegato in particolare con l'inflazione, che incide sui costi dei ricambi, della manodopera e delle riparazioni delle vetture. L'aumento riflette inoltre una maggiore frequenza dei sinistri, in parte legata alle condizioni climatiche sfavorevoli, che fa lievitare gli oneri a carico delle società assicurative.

Gli aumenti dei premi variano però notevolmente da un fornitore all'altro: ad esempio, tra gli assicurati della Mobiliare il 48% ha subito un ritocco, contro l'86% della clientela di Zurich. Queste differenze suggeriscono approcci tariffari distinti a seconda dell'azienda, in un contesto di costi crescenti per l'intero settore.

Nonostante la situazione l'88% degli assicurati è rimasto fedele alla propria compagnia: solo il 12% degli intervistati ha cambiato compagnia assicurativa nell'ultimo anno. «Questo basso livello di mobilità riflette una forte inerzia degli assicurati di fronte agli aumenti tariffari, tra la fedeltà al proprio attuale assicuratore e la rinuncia a confrontare le offerte», affermano gli esperti di Bonus.ch. A loro avviso rivalutare regolarmente la propria assicurazione potrebbe consentire di realizzare risparmi sostanziali.