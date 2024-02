Ci sarà da pagare ancora di più? Keystone

Sono aumentati notevolmente anche nel 2023 i costi a carico dell'assicurazione di base.

Gli oneri lordi per persona si sono attestati a 4513 franchi, il 4,6% in più rispetto all'anno precedente, stando a un'analisi pubblicata oggi dall'associazione di casse malati Curafutura.

«Il monitoraggio dei costi di Curafutura mostra una crescita ininterrotta e in rapido aumento», afferma l'organismo che ha come suoi membri CSS, Helsana, Sanitas e KPT. Il ritmo infatti è in progressione: nel 2022 l'incremento era stato del 2,6%.

L'anno scorso gli aumenti più consistenti hanno riguardato i costi della fisioterapia (+7,0%), dello spitex (+6,1%) e degli interventi ospedalieri di degenza (+5,3%). Quest'ultimo dato viene considerato inaspettato, perché la tendenza si sta spostando dall'assistenza ospedaliera a quella ambulatoriale: un trend che va rafforzato, secondo Curafutura.

I costi dei farmaci, che incidono per il 22% sulla fattura sanitaria globale, sono saliti di circa il 4% nel 2023. Secondo l'organizzazione le regole per la determinazione dei prezzi non sono più adeguate alla luce del fatto che stanno arrivando sul mercato terapie sempre più costose.

La forte crescita della spesa del comparto fisioterapia viene ritenuto invece in parte dovuto alla tendenza a lungo termine verso trattamenti più conservativi. Mostra però anche la necessità di negoziare una nuova tariffa tra i partner contrattuali, argomenta Curafutura.

