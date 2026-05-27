«Si tratta di una tendenza che si profilava già da diversi anni», ha indicato all'agenzia Awp una portavoce dell'organizzazione. La crescita patrimoniale in Cina è infatti straordinariamente forte e Hong Kong ne beneficia direttamente: «Secondo le analisi di mercato, fino a due terzi degli attivi lì gestiti provengono dalla Cina».

La Svizzera rimane comunque «una piazza finanziaria offshore leader a livello mondiale con un patrimonio di clienti internazionali ampiamente diversificato», sottolinea l'ASB. Questo radicamento globale costituisce un importante vantaggio competitivo a lungo termine. «Il settore si impegna in modo mirato in importanti mercati in crescita come l'Asia, gli Stati Uniti e l'Europa e partecipa direttamente al loro sviluppo», assicura l'associazione.

Fondata nel 1912 a Basilea, l'ASB rappresenta gli interessi del settore bancario elvetico nei confronti del mondo politico, delle autorità e dell'opinione pubblica, in Svizzera come all'estero. È presente con proprie sedi operative a Basilea, Zurigo, Berna e Ginevra. Conta 263 istituti affiliati e oltre 10 '000 membri individuali facenti capo a diverse classi bancarie e ad altri fornitori di servizi finanziari. L'ASB è tradizionalmente presieduta da un banchiere privato: all'attuale numero uno Marcel Rohner succederà in settembre – è già stato designato – Giorgio Pradelli, CEO di EFG International.