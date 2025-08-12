  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera L'Associazione degli impiegati chiede aumenti salariali e maggiore sicurezza

SDA

12.8.2025 - 09:21

Per gli impiegati in Svizzera servono salari più alti e maggiore sicurezza. (Immagine d'archivio).
Per gli impiegati in Svizzera servono salari più alti e maggiore sicurezza. (Immagine d'archivio).
Keystone

L'associazione di settore Angestellte Schweiz chiede per gli impiegati aumenti salariali dell'1,2% nel 2026 e maggiore sicurezza. In un mondo in crisi e polarizzato cresce il bisogno di stabilità, si legge in un comunicato odierno.

Keystone-SDA

12.08.2025, 09:21

12.08.2025, 09:38

Più protezione, stabilità e prospettive – ad esempio tramite un facile accesso alla formazione continua – sono necessarie per l'equilibrio psicologico, sottolinea l'organizzazione. Tutto ciò non è importante solo a causa della situazione globale, ma anche per i cambiamenti in atto nel mondo del lavoro con l'avvento dell'intelligenza artificiale.

Anche se nel 2026 l'inflazione è prevista come relativamente bassa, la pressione sul potere d'acquisto degli impiegati rimane elevata. Per questo viene chiesto un aumento salariale dell'1,2%.

Particolare attenzione va poi prestata alle aziende esposte alla questione dei dazi doganali statunitensi, con perdite del salario reale assolutamente da evitare, in particolare per le fasce di stipendio più basse.

I più letti

Ristorante licenzia un cameriere, ora gli deve 100'000 euro
Ecco quando si vedranno al meglio le stelle cadenti di San Lorenzo
Trump celebra una «vittoria monumentale», ma forse ha festeggiato troppo presto
La principessa Kate perde a sorpresa il trofeo di reale più gradita
Dopo 9 anni arriva la proposta di Ronaldo a Georgina: «Sì, lo voglio». L'anello è da brividi

Altre notizie

Svizzera. La Cassa malatti KLuG chiude bottega a fine anno per problemi finanziari

SvizzeraLa Cassa malatti KLuG chiude bottega a fine anno per problemi finanziari

Svizzera. Domanda di alloggi di proprietà in crescita nel primo semestre

SvizzeraDomanda di alloggi di proprietà in crescita nel primo semestre

Mercati azionari. Avvio positivo per la Borsa svizzera

Mercati azionariAvvio positivo per la Borsa svizzera