Giorgio Pradelli, Ceo di EFG, sarà presidente dell'Associazione svizzera dei banchieri Keystone

Cambio ai vertici dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB): l'attuale presidente Marcel Rohner lascerà la carica in autunno.

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Nel corso di un'assemblea straordinaria il consiglio di amministrazione ha eletto Giorgio Pradelli, Ceo della banca privata EFG International, quale suo successore.

Il passaggio di consegne avverrà nel corso della giornata dei banchieri, in programma il 17 settembre. Per Rohner, ex Ceo di UBS, dopo cinque anni alla guida dell'associazione è giunto il momento giusto per cedere il testimone, si legge in un comunicato odierno dell'ASB.

Ringraziando Rohner per i suoi meriti e il suo impegno, il Cda ricorda che sotto la sua presidenza, l'associazione ha ulteriormente rafforzato la propria visibilità e il proprio impatto nei confronti della politica e dell'opinione pubblica. Pradelli si dice da parte sua onorato della fiducia riposta in lui e consapevole dell'importanza di questa carica per la piazza finanziaria svizzera.

Pradelli, che possiede la doppia cittadinanza italo-svizzera, oltre al suo ruolo di Ceo di EFG è attualmente anche presidente dell'Associazione delle banche svizzere di gestione patrimoniale ed istituzionale (ABG). È inoltre membro del Cda e del consiglio di fondazione della Fondation Genève Place Financière e presidente del comitato direttivo Private Banking dell'ASB.

In seguito alla nomina a presidente dell'ASB, manterrà la carica di Ceo di EFG, ma lascerà gli altri incarichi associativi. Rimarrà tuttavia membro del Cda della Camera di commercio svizzero-americana di Zurigo.