Industria farmaceuticaAstraZeneca investirà 50 miliardi di dollari negli Usa
SDA
11.10.2025 - 08:30
A seguito dell'intesa raggiunta con l'amministrazione degli Stati Uniti, il colosso farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca «investirà 50 miliardi di dollari in produzione e ricerca e sviluppo negli Stati Uniti entro il 2030».
Keystone-SDA
11.10.2025, 08:30
SDA
È quanto si legge sul sito ufficiale della Casa Bianca, dopo l'annuncio del presidente Usa Donald Trump di una intesa per offrire farmaci scontati ai cittadini statunitensi.
«L'azienda – spiega la Casa Bianca – sta costruendo un nuovo stabilimento a Charlottesville, in Virginia, che produrrà ingredienti farmaceutici avanzati per supportare i suoi prodotti per malattie croniche e oncologia. Lo stabilimento in Virginia creerà 3600 posti di lavoro altamente qualificati».
