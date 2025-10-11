  1. Clienti privati
Industria farmaceutica AstraZeneca investirà 50 miliardi di dollari negli Usa

SDA

11.10.2025 - 08:30

AstraZeneca ha raggiunto un accordo con l'amministrazione americana.
AstraZeneca ha raggiunto un accordo con l'amministrazione americana.
Keystone

A seguito dell'intesa raggiunta con l'amministrazione degli Stati Uniti, il colosso farmaceutico anglo-svedese AstraZeneca «investirà 50 miliardi di dollari in produzione e ricerca e sviluppo negli Stati Uniti entro il 2030».

Keystone-SDA

11.10.2025, 08:30

È quanto si legge sul sito ufficiale della Casa Bianca, dopo l'annuncio del presidente Usa Donald Trump di una intesa per offrire farmaci scontati ai cittadini statunitensi.

«L'azienda – spiega la Casa Bianca – sta costruendo un nuovo stabilimento a Charlottesville, in Virginia, che produrrà ingredienti farmaceutici avanzati per supportare i suoi prodotti per malattie croniche e oncologia. Lo stabilimento in Virginia creerà 3600 posti di lavoro altamente qualificati».

Video correlati

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Più video

