Il fondo immobiliare Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties ha completato il più grande aumento di capitale mai avvenuto in Svizzera per un'entità di tal tipo quotata in Svizzera.

Sono stati aggiunti 610 milioni, per una capitalizzazione di mercato ora di circa 2,5 miliardi di franchi, cosa che ne fa uno dei cinque maggiori fondi immobiliari quotati in Svizzera, si legge in un comunicato diffuso oggi da Swiss Life Asset Managers. Sono stati emessi 5,4 milioni di nuove quote: le parti in circolazione diventano così 21,6 milioni.

Il fondo utilizzerà il denaro per acquisire da Swiss Life un portafoglio immobiliare del valore di circa 700 milioni di franchi, costituito principalmente da edifici residenziali in centri urbani ben sviluppati. I soldi saranno anche investiti nella ristrutturazione e nella densificazione degli immobili residenziali esistenti.

Alla fine di dicembre 2023 Swiss Life Asset Managers gestiva 256 miliardi di franchi in attività per il gruppo assicurativo Swiss Life, di cui 112 miliardi quali investimento di terzi. La società è uno dei principali gestori immobiliari in Europa.

