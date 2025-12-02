  1. Clienti privati
Ecco di quanto I salari aumentano nel 2025 in Svizzera, e così il potere d'acquisto

SDA

2.12.2025 - 10:00

In tasca dovrebbe essere rimasto qualche soldo in più.
In tasca dovrebbe essere rimasto qualche soldo in più.
Keystone

Nel 2025 i salari nominali in Svizzera sono aumentati in modo non trascurabile: rispetto all'anno precedente la progressione è del 2,0%, stando a una seconda stima pubblicata oggi dell'Ufficio federale di statistica (UST).

Keystone-SDA

02.12.2025, 10:00

02.12.2025, 11:21

Visto che l'inflazione dovrebbe essere inferiore le retribuzioni reali potrebbero salire, portando quindi a una crescita del potere d'acquisto.

Dopo ogni trimestre i funzionari di Neuchâtel pubblicano valutazioni provvisorie per l'insieme dell'economia elvetica basate su dati cumulati delle buste paga. Il dato diffuso oggi è però solo il secondo valido dell'anno, perché quello relativo ai primi tre mesi era stato considerato incerto a livello statistico.

Utopico o realista?. Qualcuno in Svizzera ci riprova: ecco la nuova proposta di reddito di base per tutti

Utopico o realista?Qualcuno in Svizzera ci riprova: ecco la nuova proposta di reddito di base per tutti

Nel frattempo le principali autorità, i maggiori istituti e le più grandi banche elvetiche (Segreteria di Stato dell'economia, Ocse, Banca nazionale, KOF, Economiesuisse, UBS, Fondo monetario internazionale, ecc.) prevedono per il 2025 che i prezzi aumenteranno a ritmi contenuti: i pronostici del rincaro – che come noto per motivi metodologici non comprende i premi di cassa malati – vanno dallo 0,1% allo 0,3%.

Un aumento del potere d'acquisto era già stato osservato nel 2024 (aumento dei salari +1,8%, progressione dei prezzi 1,1%). In precedenza l'andamento era però stato opposto: è stato il caso nel 2023 (stipendi +1,7%, rincaro +2,1%), nel 2022 (+0,9%, +2,8%: più grave perdita d'acquisto dai tempi della Seconda guerra mondiale) e nel 2021 (-0,2%, +0,6%: arretramento più marcato dal 1979).

Svizzera. Lieve aumento dei salari nel 2024, ecco quanto si guadagna mediamente in Ticino

SvizzeraLieve aumento dei salari nel 2024, ecco quanto si guadagna mediamente in Ticino

