Svizzera Nel 2025 prezzi delle auto elettriche in sensibile calo su AutoScout24

SDA

13.1.2026 - 12:02

La mobilità elettrica avanza, seppur lentamente.
Keystone

Prezzi in sensibile calo per le auto elettriche, sia nuove che usate, aumenti per contro per le ibride plug-in: sono le tendenze emerse nel 2025 su AutoScout24, portale di primo piano in Svizzera per la vendita di vetture.

13.01.2026, 12:02

Per le e-car il prezzo medio presentato nelle inserzioni era di 56'200 franchi per il nuovo e di 43'600 per l'usato, con flessioni (rispetto all'anno prima) di rispettivamente l'8,1% e l'8,3%, informa in un comunicato odierno SMG Swiss Marketplace Group Holding, entità a cui fa capo AutoScout24. Le ibride plug-in segnano +6,5% a 84'600 e +1,3% a 56'200, le ibride complete -5,3% a 40'200 e -1,2% a 35'500. Per quanto riguarda i motori prettamente termici, quello a benzina mette a referto rispettivamente -1,9% a 61'100 e -0,2% a 37'600, il diesel +4,2% a 61'800 e -6,0% a 23'700 franchi.

«Nel complesso i veicoli elettrici e ibridi sono soggetti a fluttuazioni di prezzo più marcate rispetto a quelli con motore a combustione», commenta Alberto Sanz de Lama, direttore di AutoScout24, citato nella nota. «Ciò è dovuto alla crescente offerta, alla maggiore varietà di modelli e al quadro normativo che influenza le vendite di veicoli con propulsori alternativi».

Mentre l'offerta di vetture con motore a combustione interna è in calo, il numero di veicoli elettrici è in netto aumento. «Per molti acquirenti, l'ingresso nella mobilità elettrica avviene attraverso il mercato delle auto usate», afferma Sanz de Lama. Uno sguardo all'andamento a lungo termine mostra che la percentuale di e-car di seconda mano sugli annunci di AutoScout24 è quasi quintuplicata dal 2020, sottolinea l'esperto.

