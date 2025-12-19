Non tutti possono accedere alle auto potenti Keystone

Niente leasing a conducenti giovani per auto con oltre 300 cavalli: è la politica commerciale praticata da Gowago, fornitore zurighese di soluzioni di finanziamento per l'acquisto di vetture, riferisce oggi «20 Minuten».

«Non vogliamo mai ricevere una chiamata dalla polizia che ci informa che uno dei nostri veicoli è stato coinvolto in un grave incidente: soprattutto con un giovane conducente a cui avremmo potuto dire di no», afferma Simon Smit, alto dirigente dell'impresa, in dichiarazioni riportate oggi pomeriggio dal portale.

La ditta ha quindi stabilito chiare linee guida interne: i veicoli a combustione con più di 300 cavalli non vengono assegnati a persone di età inferiore ai 25 anni, mentre per le auto elettriche il limite è di 400 CV. Gowago attua questa prassi sin dalla fondazione della società nel 2017, non in risposta a un singolo incidente. «I dati confermano ciò che tutti sanno: età, prestazioni, rischio di incidenti, la correlazione è chiara», argomenta il manager.

Ogni giorno il team di vendita si trova ad affrontare situazioni in cui i giovani interessati vengono respinti se chiedono veicoli potenti. Spesso si tratta di giovani uomini sui vent'anni, che grazie al finanziamento possono permettersi la loro prima automobile potente. E il rifiuto porta magari alla frustrazione: «A 22 anni non si vuole sentirsi dire che non si è ancora pronti per qualcosa».

Magari poi il conducente reagisce mettendo una sola stella in una recensione. «Fa parte del gioco e dobbiamo accettarlo», afferma Smit. «Chi perde immediatamente le staffe per un no e scrive una recensione negativa dimostra proprio quella mancanza di controllo degli impulsi di cui stiamo parlando: meglio questa reazione su Google che sulla corsia di sorpasso».

Ogni settimana Gowago rifiuta da tre a cinque richieste, ovvero oltre 200 all'anno. «Si tratta di contratti che potremmo concludere, ma non vogliamo farlo», dice il professionista. «Alla fine, oltre ai numeri, ci sono anche delle vite umane», conclude.