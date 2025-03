Il 2024 si è rivelato un ottimo anno per AutoPostale. Keystone

Come già in parte anticipato la scorsa settimana, AutoPostale ha annunciato oggi un 2024 con 183 milioni di passeggeri (+4,9% su base annua), un dato record. Prosegue intanto la crescita della flotta elettrica.

Keystone-SDA SDA

Gli autopostali – si legge in un comunicato – hanno fatto il giro del mondo 3500 volte, quasi dieci volte al giorno, percorrendo complessivamente 140 milioni di chilometri (2023: 136 milioni). La rete delle linee si estende per 17'689 km (18'322). I passeggeri hanno valutato la qualità del servizio come l'anno precedente, con un punteggio di 78 su 100.

L'anno scorso 42 dei circa 2300 autopostali erano dotati di motore interamente elettrico e in totale hanno percorso quasi 2 milioni di chilometri a emissioni zero. Un terzo di questi mezzi era in circolazione nei Grigioni. Quest'anno la flotta vedrà un ulteriore incremento, con veicoli elettrici anche a Bellinzona.

Il 2024 è stato anche caratterizzato dai festeggiamenti dedicati ai 100 anni del famoso corno postale. Uno dei momenti clou è stato l'evento «Corni postali all'unisono» del 17 luglio, quando tutto il personale conducente alla guida di un autopostale con corno a tre suoni l'ha fatto suonare simultaneamente, emettendo l'iconico «Pi-Po-Pa».