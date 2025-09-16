  1. Clienti privati
Il sondaggio di AXA Ecco come gli svizzeri decidono sugli averi di cassa pensione

SDA

16.9.2025 - 20:00

Quella fra rendita e capitale può essere una scelta difficile.
Keystone
Keystone

Se si dovesse decidere oggi in relazione all'entrata in pensione il 44% degli svizzeri opterebbe per la rendita, il 31% per una combinazione fra rendita nonché capitale e il 16% per il solo capitale.

Keystone-SDA

16.09.2025, 20:00

16.09.2025, 20:02

È quanto emerge da un sondaggio commissionato dall'assicuratore Axa che ha tenuto conto di un campione di 1200 persone – fra cui 300 già pensionate – nelle tre principali regioni linguistiche.

La rendita viene apprezzata maggiormente dalle donne (il 48% la sceglierebbe da sola) che dagli uomini (40%). In caso di prelievo (totale o parziale) del capitale della cassa pensioni la maggior parte degli interrogati utilizzerebbe il denaro per coprire le spese correnti (41%), per investirlo (36%) o per acquistare un immobile (35%).

«La scelta tra rendita o capitale è individuale e molti desiderano poter decidere in merito a un eventuale prelievo di capitale senza oneri fiscali aggiuntivi», afferma Werner Rutsch, dirigente di Axa, citato in un comunicato, facendo riferimento ai piani del Consiglio federale di tassare maggiormente chi ritira il denaro del secondo pilastro.

«In ogni caso, sia il prelievo di capitale che la rendita presuppongono una gestione responsabile del patrimonio previdenziale», mette in guardia l'esperto.

