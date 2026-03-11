  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Negozi per viaggiatori Avolta ancora in crescita, il fatturato sfiora i 14 miliardi

SDA

11.3.2026 - 11:00

Avolta è un gruppo con un'ampia presenza internazionale.
Avolta è un gruppo con un'ampia presenza internazionale.
Keystone

La crescita del turismo globale continua a favorire Avolta, società nata nel 2023 dalla fusione fra Dufry, colosso basilese specializzato nel commercio esentasse (duty-free), e Autogrill, azienda italiana che opera nei servizi di ristorazione per i viaggiatori.

Keystone-SDA

11.03.2026, 11:00

11.03.2026, 11:13

Nel 2025 i ricavi hanno raggiunto 13,7 miliardi di franchi, l'1,8% in più dell'anno precedente, ha indicato stamani il gruppo. La crescita organica si è attestata al 5,5%. In progressione risulta anche il risultato operativo a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti), salito del 4,5% a 1,3 miliardi, e l'utile netto, che ha fatto un balzo del 17% a 645 milioni.

«Il 2025 ha dimostrato ancora una volta, per il quarto anno consecutivo, la capacità di Avolta di superare i propri obiettivi strategici, operativi, commerciali e finanziari», afferma il CEO Xavier Rossinyol, citato in un comunicato. «Grazie a un'attuazione coerente e a una forte generazione di liquidità abbiamo continuato a rafforzare il nostro percorso di creazione di valore», aggiunge il dirigente 46enne.

Malgrado la guerra in Medio Oriente l'impresa conferma i suoi obiettivi a medio termine. La situazione è molto incerta, ma il gruppo si ritiene ben posizionato, con un'ampia diversificazione geografica. L'azienda sottolinea inoltre che il traffico passeggeri globale si è dimostrato storicamente resistente agli shock geopolitici o economici. A tassi di cambio costanti, Avolta continua quindi a prevedere una crescita del fatturato compresa tra il 5 e il 7% all'anno.

Visto il buon andamento degli affari il dividendo sarà portato a 1,15 franchi, 15 centesimi in più dell'esercizio precedente. Per il 2026 è inoltre previsto un programma di riacquisto di azioni proprie per un importo massimo di 225 milioni di franchi.

Fondata a Basilea nel 1865 con il nome di Weitnauer, la società è entrata come grossista sul mercato duty-free nel 1948. Dal 1953 è diventata anche un operatore al dettaglio, con l'apertura di un primo punto vendita a Parigi. Il gruppo ha assunto il nome Dufry nel 2003 e dal 2005 è stato quotato in borsa. La nuova ragione sociale Avolta è stata lanciata nell'ottobre 2023, dopo l'acquisizione di Autogrill. Oggi è una realtà attiva in 70 paesi, con un totale di 5100 negozi e punti di ristoro situati in aeroporti, stazioni ferroviarie, aree di servizio autostradali, porti e navi da crociera, che entra in contatto ogni anno con 2,5 miliardi di clienti potendo fare leva su un organico di 78'000 dipendenti.

I più letti

Perché molti anziani non lasciano la propria casa in Svizzera?
Autopostale in fiamme a Kerzers, ecco cosa sappiamo finora
«Vecchio uomo bianco mentalmente disturbato»: si inasprisce la lite tra vicini di casa
La Polizia iraniana: «Chi manifesta sarà trattato come un nemico» - Colpita una nave cargo nello Stretto di Hormuz
Carla Bruni svela il suo segreto per restare in forma: «Non faccio diete, ma...»

Altre notizie

1,43 milioni di passeggeri. Per le FFS un nuovo record di viaggiatori nel 2025

1,43 milioni di passeggeriPer le FFS un nuovo record di viaggiatori nel 2025

Costo carburanti. Dallo scoppio della guerra in Iran diesel più caro dell'8,6%, mentre la benzina è salita meno

Costo carburantiDallo scoppio della guerra in Iran diesel più caro dell'8,6%, mentre la benzina è salita meno

Banche. Per Raiffeisen un utile in calo nel 2025

BanchePer Raiffeisen un utile in calo nel 2025