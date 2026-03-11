Avolta è un gruppo con un'ampia presenza internazionale. Keystone

La crescita del turismo globale continua a favorire Avolta, società nata nel 2023 dalla fusione fra Dufry, colosso basilese specializzato nel commercio esentasse (duty-free), e Autogrill, azienda italiana che opera nei servizi di ristorazione per i viaggiatori.

Nel 2025 i ricavi hanno raggiunto 13,7 miliardi di franchi, l'1,8% in più dell'anno precedente, ha indicato stamani il gruppo. La crescita organica si è attestata al 5,5%. In progressione risulta anche il risultato operativo a livello Ebitda (cioè prima di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti), salito del 4,5% a 1,3 miliardi, e l'utile netto, che ha fatto un balzo del 17% a 645 milioni.

«Il 2025 ha dimostrato ancora una volta, per il quarto anno consecutivo, la capacità di Avolta di superare i propri obiettivi strategici, operativi, commerciali e finanziari», afferma il CEO Xavier Rossinyol, citato in un comunicato. «Grazie a un'attuazione coerente e a una forte generazione di liquidità abbiamo continuato a rafforzare il nostro percorso di creazione di valore», aggiunge il dirigente 46enne.

Malgrado la guerra in Medio Oriente l'impresa conferma i suoi obiettivi a medio termine. La situazione è molto incerta, ma il gruppo si ritiene ben posizionato, con un'ampia diversificazione geografica. L'azienda sottolinea inoltre che il traffico passeggeri globale si è dimostrato storicamente resistente agli shock geopolitici o economici. A tassi di cambio costanti, Avolta continua quindi a prevedere una crescita del fatturato compresa tra il 5 e il 7% all'anno.

Visto il buon andamento degli affari il dividendo sarà portato a 1,15 franchi, 15 centesimi in più dell'esercizio precedente. Per il 2026 è inoltre previsto un programma di riacquisto di azioni proprie per un importo massimo di 225 milioni di franchi.

Fondata a Basilea nel 1865 con il nome di Weitnauer, la società è entrata come grossista sul mercato duty-free nel 1948. Dal 1953 è diventata anche un operatore al dettaglio, con l'apertura di un primo punto vendita a Parigi. Il gruppo ha assunto il nome Dufry nel 2003 e dal 2005 è stato quotato in borsa. La nuova ragione sociale Avolta è stata lanciata nell'ottobre 2023, dopo l'acquisizione di Autogrill. Oggi è una realtà attiva in 70 paesi, con un totale di 5100 negozi e punti di ristoro situati in aeroporti, stazioni ferroviarie, aree di servizio autostradali, porti e navi da crociera, che entra in contatto ogni anno con 2,5 miliardi di clienti potendo fare leva su un organico di 78'000 dipendenti.