Decisione TAF sulle obbligazioni L'avvocato che ha presentato il ricorso di 140 creditori di CS: «Dilettantismo di Berna»

SDA

15.10.2025 - 10:01

È domenica 19 marzo 2023: i vertici del governo, della Finma e delle banche si presentano ai giornalisti per illustrare la manovra di salvataggio di Credit Suisse.
È domenica 19 marzo 2023: i vertici del governo, della Finma e delle banche si presentano ai giornalisti per illustrare la manovra di salvataggio di Credit Suisse.
Keystone

La decisione del Tribunale amministrativo federale (TAF) su Credit Suisse (CS) mette in luce l'atteggiamento dilettantistico del Consiglio federale. Lo sostiene Carlo Lombardini, avvocato che ha presentato il ricorso di 140 creditori obbligazionari contro la decisione della Finma di azzerare il valore delle obbligazioni AT1 della banca, nell'ambito dell'acquisizione da parte del concorrente UBS.

Keystone-SDA

15.10.2025, 10:01

15.10.2025, 10:12

«È una vittoria di tappa», si rallegra in dichiarazioni riportate da L'Agefi online il professore all'università di Ginevra autore dell'esposto per conto di 140 creditori obbligazionari, tra i circa 3000 ricorrenti che hanno avviato procedimenti contro la misura annunciata il 19 marzo 2023.

Disposta dalla FINMAIl TAF annulla la svalutazione delle obbligazioni AT1 di Credit Suisse

Agli occhi dell'esperto la sentenza emessa ieri a metà giornata «sottolinea che i creditori devono effettivamente avere la precedenza sugli azionisti e che quindi si è verificata un'espropriazione».

Come si ricorderà l'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari aveva cancellato il valore delle obbligazioni AT1, per un importo di circa 16 miliardi di franchi, mentre gli azionisti avevano da parte loro ricevuto i 3 miliardi di franchi sborsati da UBS per l'acquisto di CS, cioè 0,76 franchi per azione.

«Concretamente, se questa decisione verrà confermata sarà UBS, a seguito dell'acquisizione di Credit Suisse, a diventare debitrice dei prestiti AT1», spiega al periodico finanziario romando il socio dello studio legale Poncet Turrettini. A suo avviso ciò vale «in ogni caso per i detentori di obbligazioni che hanno presentato ricorso, e forse anche per gli altri».

Secondo il giurista ginevrino «questo caso evidenzia il totale dilettantismo del Consiglio federale, che ha creduto di poter gestire la questione senza avvalersi della consulenza di una banca d'affari». Sia la Finma che UBS possono presentare ricorso contro la sentenza del TAF. «È improbabile che l'autorità di vigilanza finanziaria si muova da sola in tal caso», conclude.

Altre notizie

SvizzeraInquilini in larga parte soddisfatti della situazione abitativa

Sentenza del TAFLa FINMA farà ricorso contro la sentenza relativa agli AT1 di Credit Suisse

CongiunturaLa Cina sempre più in deflazione: -0,3% dei prezzi al consumo