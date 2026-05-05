I Cantoni più colpiti sono Ginevra, Vaud e Basilea Città. Nel mirino dei ladri anche il Ticino. (Foto simbolica) Keystone

Furti d'auto in crescita in Svizzera. L'aumento dei casi – oltre che dalle autorità – viene segnalato anche dalla compagnia assicurativa AXA, che nel 2025 ha registrato un numero di sinistri maggiore rispetto agli scorsi anni.

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In una nota odierna il maggiore assicuratore di veicoli a motore del Paese ha dichiarato di aver versato lo scorso anno un totale di circa 5 milioni di franchi solo per i sinistri legati ai furti d'auto, ovvero quasi il doppio rispetto al periodo precedente alla pandemia, quando la cifra si attestava tra i 2,5 e i 3 milioni.

Ogni anno, precisa l'AXA, vengono ormai segnalati quasi 400 casi, con una tendenza al rialzo per quanto concerne le macchine di lusso. «Sulle strade svizzere circolano veicoli sempre più moderni e meglio equipaggiati.

I ladri sembrano puntare sempre più spesso su questi modelli e, a quanto pare, riescono sempre più frequentemente a sottrarre veicoli dal valore elevato», osserva Michael Villiger, responsabile per i sinistri legati ai veicoli a motore e membro presso l'AXA.

A livello regionale – in base all'immatricolazione delle targhe – i cantoni più colpiti risultano essere Ginevra, Vaud e Basilea Città. Ma anche il Ticino si colloca al di sopra della media svizzera.

I furti sono invece più rari nel canton Obvaldo e a Glarona. «Queste differenze potrebbero essere legate, tra l'altro, alla vicinanza con il confine», afferma Villiger. «In queste regioni sembrano operare con maggiore frequenza bande organizzate che trasportano i veicoli all'estero», spiega l'esperto.

Anche le auto targate Appenzello Interno presentano una frequenza di sinistri più elevata rispetto agli scorsi anni, ma in questo caso – spiega l'assicuratore – si tratta di veicoli a noleggio che tendono a circolare in tutta la Svizzera.

L'analisi evidenzia infine quali modelli siano particolarmente soggetti a furti. La probabilità che un SUV Land Rover venga rubato è oltre quattro volte superiore rispetto alla media.

Ma anche le Alfa Romeo e le Porsche sono particolarmente prese di mira. Seguono Audi, Jeep, Fiat, BMW e Mercedes-Benz. Meno esposte invece Tesla, Suzuki, Subaru, Seat, Skoda, Mazda, Ford, Opel, Hyundai, Nissan e Mitsubishi.

«L'analisi dei marchi dimostra che le bande di ladri tendono a puntare sui veicoli più costosi. Questi ultimi sono infatti più interessanti per la rivendita», commenta Villiger.