Un tempo si chiamava Winterthur, oggi è AXA. Keystone

AXA Svizzera archivia il 2024 con premi in sensibile aumento (+6% a 6,2 miliardi di franchi), ma un utile in calo (-3% a 781 milioni): la filiale elvetica del colosso assicurativo francese annuncia peraltro una «forte crescita in tutti gli ambiti operativi».

Keystone-SDA, hm, ats SDA

«I nostri cospicui investimenti nella digitalizzazione e nel miglioramento della qualità del servizio stanno dando i loro frutti», afferma il Ceo Fabrizio Petrillo, citato in una nota odierna. «Anche se i fenomeni di forte maltempo della scorsa estate hanno gravato sul nostro risultato, ci hanno offerto l'opportunità di essere al fianco dei nostri assicurati e di dimostrare al contempo l'importanza della nostra copertura assicurativa».

L'impresa fa sapere di aver registrato sinistri con danni ingenti, in parte dovuti alla meteo, soprattutto alla grandine, e in parte conseguenti all'aumento di furti ed effrazioni. Per quanto riguarda l'assicurazione veicoli a motore e quella economia domestica ha inoltre pesato il rincaro massiccio del costo di riparazioni e di pezzi di ricambio.

Importanti passi avanti sono stati fatti nell'ambito della previdenza. Nel 2024 il numero di persone assicurate è continuato a crescere a tal punto che attualmente in Svizzera nel secondo pilastro una persona su dieci risulta assicurata presso una fondazione collettiva AXA.

Quest'anno l'impresa festeggia 150 anni di esistenza e per l'anniversario si è posta l'obiettivo di promuovere la biodiversità in Svizzera: intende infatti consentire la riqualifica di circa 2 milioni di metri quadrati di superfici, pari a circa un metro quadro per cliente. Per raggiungere questo obiettivo la ditta sostiene diversi progetti. AXA si dice inoltre orgogliosa di essere partner del campionato europeo di calcio femminile, che si terrà dal 2 al 27 luglio 2025 in otto città elvetiche.

Complessivamente Axa Svizzera ha circa 2 milioni di clienti nella Confederazione. Dispone di una rete di 340 filiali, la più vasta nel settore assicurativo elvetico. In organico ha 4600 dipendenti, a cui si aggiungono poi 3000 venditori. La società trae le sue radici dalla Winterthur Assicurazioni, entità nata nel 1875 con la ragione sociale di Schweizerische Unfallversicherungs-Aktiengesellschaft e ribattezzata nel 1975. Dal 1997 l'azienda ha fatto parte di Credit Suisse e a metà 2006 è stata rilevata dal gruppo francese Axa.