AXA ha una forte presenza in Svizzera. Keystone

AXA Svizzera archivia il 2025 con un aumento dei premi (+7% a 6,6 miliardi di franchi) e dell'utile netto (+3% a 805 milioni), grazie fra l'altro alla diminuzione dei danni dovuti al maltempo e ai grandi sinistri rispetto all'anno precedente.

La filiale elvetica del colosso assicurativo francese parla di un «solido risultato d'esercizio».

Stando ai dati diffusi stamani la raccolta premi per le attività assicurative nei rami danni è cresciuta complessivamente del 4%, raggiungendo 4,2 miliardi, con la clientela privata che segna +6% e quella commerciale +2%. Nel comparto vita individuale la progressione è stata del 21% (a 1,4 miliardi), nel segmento vita collettivo l'incremento si è invece limitato all'1% (a 0,8 miliardi).

«Il 2025 è stato caratterizzato da un'elevata domanda delle nostre offerte, che ha portato a una crescita consistente del volume dei premi», commenta il CEO Patric Deflorin, citato in un comunicato. «I danni causati da eventi naturali sono stati inferiori rispetto agli anni precedenti, malgrado la devastante frana di Blatten (VS) abbia rappresentato una tragica eccezione», aggiunge il manager entrato in carica il primo gennaio 2026. «Le nostre esperte e i nostri esperti in materia di sinistri hanno assistito le persone colpite in loco con rapidità e senza lungaggini burocratiche, dimostrando così che teniamo fede alla nostra promessa e siamo al loro fianco in situazioni difficili», aggiunge il 55enne svizzero che parla tutte e quattro le lingue nazionali.

Nel 2025 AXA ha festeggiato i 150 anni di esistenza e per l'anniversario si è posta l'obiettivo di promuovere la biodiversità in Svizzera: ha infatti riqualificato circa 2 milioni di metri quadrati di superfici, pari a circa un metro quadro per cliente. Un altro evento centrale è stato il campionato europeo di calcio femminile, che si è tenuto dal 2 al 27 luglio in otto città elvetiche e di cui AXA era partner.

Complessivamente AXA Svizzera ha circa 2 milioni di clienti nella Confederazione. Dispone di una rete di 340 filiali, la più vasta nel settore assicurativo elvetico. In organico ha 4700 dipendenti, a cui si aggiungono poi 3100 venditori. La società trae le sue radici dalla Winterthur Assicurazioni, entità nata nel 1875 con la ragione sociale di Schweizerische Unfallversicherungs-Aktiengesellschaft e ribattezzata nel 1975. Dal 1997 l'azienda ha fatto parte di Credit Suisse e a metà 2006 è stata rilevata dal gruppo francese AXA.