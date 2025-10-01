Fabrizio Petrillo è stato per anni a capo della società. Keystone

Partenza ai vertici di Axa Svizzera, uno dei più importanti assicuratori del paese: il presidente della direzione Fabrizio Petrillo lascerà l'incarico a fine anno, dopo essere stato per otto anni alla guida della società.

La ricerca del successore è in atto, fa sapere l'impresa.

«Dopo 16 anni in seno all'azienda, di cui otto come CEO, è giunto per me il momento di aprire un nuovo capitolo della mia carriera professionale», afferma il 56enne, citato in un comunicato odierno. «Sono felice e orgoglioso di lasciare un'impresa solida e sana grazie all'impegno congiunto di tutto il personale e dei nostri partner».

Parole di apprezzamento sono giunte dalla direzione generale del gruppo francese. «A capo della società leader di un mercato saturo ha conseguito cifre di crescita molto confortanti e ha potuto incrementare in modo significativo la soddisfazione della clientela», ha commentato il responsabile dei mercati europei Patrick Cohen, a sua volta citato nel documento per la stampa.

Fra i più importanti assicuratori in Svizzera

Complessivamente Axa Svizzera ha circa 2 milioni di clienti nella Confederazione. Dispone di una rete di 340 filiali, la più vasta nel settore assicurativo elvetico. In organico ha 4600 dipendenti, a cui si aggiungono poi 3000 venditori.

La società trae le sue radici dalla Winterthur Assicurazioni, entità nata nel 1875 con la ragione sociale di Schweizerische Unfallversicherungs-Aktiengesellschaft e ribattezzata nel 1975. Dal 1997 l'azienda ha fatto parte di Credit Suisse e a metà 2006 è stata rilevata dal gruppo francese Axa.