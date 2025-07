Le reti di protezione lungo l'Axenstrasse sono state in parte danneggiate dalla colata di fango e detriti verificatasi sabato scorso. Keystone

Chiusa per tre giorni a causa di una colata detritica a Sisikon (UR), l'Axenstrasse è stata riaperta al traffico nel primo pomeriggio di oggi.

La situazione si è normalizzata dopo le forti piogge degli scorsi giorni, sottolinea una nota dell'Ufficio federale delle strade (USTRA)

Sabato, una colata di fango e sassi aveva danneggiato le reti di sicurezza che sovrastano la carreggiata che si snoda lungo il Lago d'Uri (parte meridionale del Lago dei Quattro Cantoni) tra Flüelen (UR) e Brunnen (SZ). Queste infrastrutture sono importanti perché proteggono gli operai che stanno lavorando alla costruzione di un nuovo tracciato.

A causa dello sbarramento del tratto tra Sisikon e la Tellsplatte (in territorio di Sisikon, dove secondo la leggenda Guglielmo Tell sarebbe saltato dalla barca del balivo Gessler), il traffico diretto a sud proveniente da nord è stato deviato sull'autostrada A2. Ieri sono stati registrati ancora movimenti del terreno con caduta di sassi; da allora, però, la situazione è migliorata. L'USTRA, d'intesa con gli specialisti, ha quindi deciso di riaprire la strada, forte anche della meteorologia favorevole: sono infatti escluse forti precipitazioni per i prossimi giorni.

Non appena l'acceso al sito diventerà più sicuro, si provvederà anche a riparare l'infrastruttura di protezione. Qualora dovesse rimettersi a piovere con intensità e il terreno al di sopra della Axenstrasse dovesse mostrare segni di instabilità, la strada verrebbe di nuovo sbarrata automaticamente.