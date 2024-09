La nuova installazione della filiale francese di Axpo si estende su una superficie di 62'000 metri. Keystone

Urbasolar, filiale francese del gruppo energetico Axpo, ha messo in servizio un'installazione solare considerata come la più grande su un tetto in Francia. L'impianto di Beauvais (nell'Oise) produrrà circa 13 GWh d'elettricità annui.

SDA

L'infrastruttura si estende su una superficie di 62'000 metri quadrati e dispone di una potenza di 12,8 MWp, precisa Axpo in un comunicato pubblicato oggi. È stata posata su un tetto industriale del promotore immobiliare PRD, nella località ubicata a circa 80 chilometri a nord di Parigi.

La produzione d'elettricità corrisponderà al consumo annuo di circa 3000 economie domestiche.

lf