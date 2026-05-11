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Svizzera Axpo punta su costruzione di tre o quattro centrali a gas

SDA

11.5.2026 - 07:53

Centrale a gas di Hürth, in Germania
Centrale a gas di Hürth, in Germania
Keystone

Per garantire l'approvvigionamento elettrico della Svizzera Axpo privilegia la costruzione di tre o quattro centrali a gas, da combinare all'idroelettrico e alle rinnovabili.

Keystone-SDA

11.05.2026, 07:53

11.05.2026, 08:05

Lo ha dichiarato Thomas Sieber, presidente del consiglio di amministrazione, in un'intervista pubblicata oggi dalle testate del gruppo CH-Media.

Le centrali a gas presenterebbero «grandi vantaggi», poiché sono facilmente modulabili, possono essere costruite in tempi relativamente brevi e apportano flessibilità alla rete. Per consentirne la costruzione sarebbe tuttavia necessario creare le condizioni necessarie e procedere ad adeguamenti legislativi.

Parallelamente, per Sieber il proseguimento dell'esercizio delle centrali nucleari esistenti rimane essenziale. «Ci dà il tempo di sviluppare altre capacità e costituisce, da un punto di vista economico, l'opzione più redditizia per l'elettricità invernale nei prossimi anni, se non addirittura nei prossimi decenni».

Per Gösgen e Leibstadt sono ipotizzabili periodi di esercizio fino a 80 anni. Nel caso di Gösgen, entro il 2029 si dovrà decidere se la centrale continuerà a funzionare o se sarà messa fuori servizio come previsto.

Sieber si è inoltre espresso a favore di un orientamento più marcato delle sovvenzioni verso la produzione di energia elettrica invernale e dell'ulteriore sviluppo di quella eolica.

A medio termine, i prezzi dell'elettricità dovrebbero tendenzialmente diminuire. A livello mondiale, sempre più energie rinnovabili vengono integrate nella rete, il che ha per effetto di moderare i prezzi, ha concluso Sieber, che lascerà la carica di presidente del Cda di Axpo alla fine di maggio.

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