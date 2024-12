L'impianto Beznau 2 in un immagine dello scorso maggio. Keystone

Le centrali nucleari Beznau 1 e Beznau 2, in territorio di Döttingen (AG), dovrebbero continuare a produrre elettricità per altri otto o nove anni. Beznau 1 è già ora la centrale nucleare più vecchia del mondo ancora in funzione.

Il gruppo Axpo, gestore degli impianti, ha deciso che Beznau 2 continuerà a funzionare fino al 2032 e Beznau 1 fino al 2033, indica un comunicato pubblicato stamani. Successivamente i due blocchi saranno disattivati e spenti. Beznau conterà quindi 64 anni di produzione di energia elettrica al momento della chiusura.

La decisione fa seguito a esami «approfondite», scrive Axpo. Nel processo sono stati coinvolti specialisti esterni, fornitori e l'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN). «La sicurezza è stata la priorità assoluta» in vista della decisione.

