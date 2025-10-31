  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Studio Le aziende si attendono più cyberattacchi e l'IA aggrava la situazione

SDA

31.10.2025 - 14:49

La criminalità informatica cresce molto più velocemente rispetto al numero di reati tradizionali come frode, appropriazione indebita o corruzione (foto simbolica)
La criminalità informatica cresce molto più velocemente rispetto al numero di reati tradizionali come frode, appropriazione indebita o corruzione (foto simbolica)
Keystone

Le aziende svizzere si aspettano un aumento significativo degli attacchi informatici nei prossimi dodici mesi.

Keystone-SDA

31.10.2025, 14:49

31.10.2025, 15:06

Secondo uno studio della Scuola universitaria professionale di Lucerna (HSLU), quattro aziende su cinque prevedono un incremento dei reati di criminalità economica.

La criminalità informatica cresce molto più velocemente rispetto al numero di reati tradizionali come frode, appropriazione indebita o corruzione, rileva l'analisi pubblicata oggi. Oltre l'80% delle aziende intervistate prevede un aumento in questo settore, rendendo i cyberattacchi il rischio maggiore per le aziende.

Il ruolo dell'intelligenza artificiale (IA) è a doppio taglio: poco meno della metà delle aziende la riconosce come un'opportunità per ridurre al minimo i rischi di criminalità economica e individuare più rapidamente gli incidenti, viene indicato. Allo stesso tempo, l'IA facilita i tentativi di frode. Secondo gli autori dello studio, l'intelligenza artificiale agevola notevolmente la creazione di identità false o la manipolazione di ricevute di pagamento. Circa due terzi delle aziende intervistate vedono quindi un elevato rischio di cadere vittima di tentativi di frode basati sull'IA.

Inoltre, molte aziende non sono adeguatamente preparate: solo circa la metà registra sistematicamente i rischi. «Un'azienda su due non è a conoscenza delle minacce esistenti e di quelle nuove», viene indicato dall'autrice dello studio Susanne Grau dell'Istituto di Servizi Finanziari di Zugo (IFZ) presso la HSLU.

L'analisi della Scuola professionale di Lucerna, condotta in collaborazione con l'Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) Switzerland Chapter, si fonda su 64 serie di dati e si rivolge in particolare ai responsabili delle decisioni in ambito legale, di compliance e di rischio, nonché ai membri della direzione.

I più letti

Dove è meglio vivere se scoppia il caos mondiale? In Svizzera
24enne immobilizzato, picchiato e ferito con un coltello nel Luganese, due arresti
Anthony Hopkins: «Stavo per uccidere qualcuno, poi sentì una voce da dentro...»
Ecco i 7 errori che si commettono in auto con il maltempo
Mangiamo davvero numerosi ragni durante la notte?

Altre notizie

Parlamento. Commissione respinge introduzione reato di ciberbullismo

ParlamentoCommissione respinge introduzione reato di ciberbullismo

Svizzera. Offerte di lavoro in calo nel settore bancario

SvizzeraOfferte di lavoro in calo nel settore bancario

Contro il nuovo CMN. Sciopero dei lavoratori edili: dopo il Ticino oggi tocca a Berna

Contro il nuovo CMNSciopero dei lavoratori edili: dopo il Ticino oggi tocca a Berna