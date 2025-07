I criminali provano in vari modi a intrufolarsi nei sistemi delle imprese. Keystone

Le aziende svizzere sono sempre più nel mirino dei criminali informatici: nel secondo trimestre ogni società elvetica è stata bersaglio di una media di 1097 attacchi cibernetici alla settimana.

Keystone-SDA SDA

Le aggressioni sono sono aumentate del 9% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, stando a uno studio pubblicato oggi da Check Point Research (CPR), ramo di ricerca di Check Point Software Technologies, società californiana che offre soluzioni di sicurezza. Il dato è comunque inferiore alla crescita media europea, che è del 22%: il vecchio continente è peraltro la regione con l'incremento più forte a livello mondiale.

In cifre assolute le imprese svizzere sono però state attaccate molto meno frequentemente di quelle dei paesi extraeuropei: in Africa e in America Latina nel periodo aprile-giugno ogni singola società è bersagliata in media rispettivamente 3365 e 2803 volte alla settimana.

In generale le realtà attive nel settore dell'istruzione sono di gran lunga le più colpite: si trovano ad affrontare un numero di assalti più che doppio rispetto alla media globale.

L'attività degli hacker criminali si concentra però anche sulle autorità governative e sulle aziende del settore sanitario e delle telecomunicazioni: le carenze a livello di budget per la sicurezza e l'abbondanza di dati rendono infatti queste organizzazioni particolarmente vulnerabili, affermano i ricercatori.