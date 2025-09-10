  1. Clienti privati
Assicurazioni Per Baloise buoni risultati all'alba della fusione

SDA

10.9.2025 - 08:15

Le cifre sono buone in vista della fusione.
Le cifre sono buone in vista della fusione.
Keystone

Le gruppo assicurativo Baloise, in via di fusione con la sangallese Helvetia, ha ottenuto nei primi sei mesi dell'anno un utile netto attribuibile agli azionisti di 275,9 milioni di franchi, in crescita di oltre un quarto su base annua.

Keystone-SDA

10.09.2025, 08:15

10.09.2025, 08:17

La performance globale poggia soprattutto sui risultati del segmento non vita, si legge in un comunicato odierno.

Il volume degli affari è dal canto suo sceso dell'1,1% a 5,24 miliardi di franchi, nonostante un aumento dello 0,7% a 2,73 miliardi nel già citato ramo non vita.

Il combined ratio – ossia il rapporto tra i gli oneri dei sinistri e i premi incassati – è migliorato di 2,6 punti al 90,6%

I dati pubblicati oggi collimano con le attese degli analisti contattati dall'agenzia finanziaria AWP e, in alcuni casi, superano persino le previsioni.

Nella nota, la direzione dell'azienda ricorda di mirare a una finalizzazione del matrimonio con Helvetia prima della fine dell'anno. I risultati relativi ai primi nove mesi non verranno pubblicati.

