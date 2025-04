L'attuale sede della Baloise Keystone

Le assicurazioni Baloise ed Helvetia annunciano la loro fusione. La nuova società, nata dall'unione «tra pari», si chiamerà «Helvetia Baloise Holding AG», o, in breve, «Helvetia Baloise», impiegherà 22'000 collaboratori, e avrà un volume di premi lordi di 8,6 miliardi di franchi nel ramo vita e 11,5 miliardi di franchi in quello dei danni.

Keystone-SDA SDA

Con una quota di mercato del 20%, sarà il secondo gruppo assicurativo svizzero e il più grande datore di lavoro nel settore, viene sottolineato. Con sede a Basilea, la nuova società sarà presente anche in Germania, Francia, Italia, Spagna, Belgio, Austria e Lussemburgo, oltre che a livello mondiale nel settore delle assicurazioni speciali.

La stretta vicinanza in termini di cultura aziendale e l'orientamento strategico simile di entrambe le società sono i migliori presupposti per un'integrazione senza problemi, viene indicato. Insieme, si aprirà «un nuovo capitolo con una crescita mirata e redditizia».

Stando al comunicato, la fusione dovrebbe consentire di generare sinergie annuali per circa 350 milioni di franchi al lordo delle imposte. I costi di integrazione sono stimati tra i 500 e i 600 milioni di franchi nei prossimi anni, fino al completamento previsto della fusione nel 2028.

Inoltre, la nuova società dovrebbe generare una liquidità significativamente maggiore e permettere, entro il 2029, un aumento del 20% della capacità di distribuzione dei dividendi.

Riduzione dei posti di lavoro

La fusione comporterà anche una riduzione dei posti di lavoro, in particolare nei Paesi in cui vi sono sovrapposizioni, aggiungono i due assicuratori. Tale riduzione, che non è stata quantificata, avverrà per quanto possibile attraverso fluttuazione naturale del personale e misure di prepensionamento. La loro attuazione è prevista prima del 2029.

La transazione si basa su una fusione tra pari fondata sulla valutazione di mercato. Secondo il rapporto di cambio fissato, un'azione di Baloise vale 1,0119 azioni Helvetia.

Baloise sarà fusa in Helvetia e le azioni del nuovo gruppo saranno negoziate, con il simbolo HBAN allo SIX Swiss Exchange, il mercato di Zurigo. Il completamento della transazione è previsto per il quarto trimestre del 2025 e richiede l'approvazione degli azionisti di entrambe le società. Patria, l'azionista di riferimento di Helvetia con una quota del 34,1%, sostiene la transazione.

Il CdA sarà composto di 14 membri

Il Consiglio di amministrazione sarà composto di quattordici membri, metà di Baloise e metà di Helvetia. Thomas von Planta, attuale presidente del cda di Baloise, sarà proposto come presidente.

L'attuale CEO di Helvetia Fabian Rupprecht dovrebbe diventerà CEO del gruppo, mentre l'attuale responsabile delle finanze (CFO) di Baloise Matthias Henny dovrebbe essere il CFO della nuova entità.