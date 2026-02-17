  1. Clienti privati
Banche Per la Banca Migros un utile in calo nel 2025

SDA

17.2.2026 - 08:11

Per il 2026 Banca Migros prevede "grandi incertezze economiche e geopolitiche" (foto d'archivio)
Per il 2026 Banca Migros prevede "grandi incertezze economiche e geopolitiche" (foto d'archivio)
Keystone

Banca Migros ha registrato nel 2025 un utile netto in calo del 2,1% su base annua a a 276,2 milioni di franchi. Allo stesso tempo sono aumentati il numero di clienti e i loro depositi.

Keystone-SDA

17.02.2026, 08:11

17.02.2026, 08:29

L'istituto si considera in una posizione solida per il nuovo periodo strategico fino al 2030.

Il risultato operativo è cresciuto l'anno scorso dell'1,0% attestandosi a 814,4 milioni di franchi, ha comunicato oggi la banca. I costi sono però aumentati in modo sproporzionato (+3,9% a 441,6 milioni) a causa di «considerevoli» investimenti in consulenza, distribuzione ed efficienza operativa. Il rapporto costi/ricavi, è così passato al 52,2% dal 50,7% dell'anno precedente.

I prestiti concessi alla clientela – inclusi crediti privati, leasing e altri crediti – hanno continuato a crescere, superando ulteriormente la soglia dei 50 miliardi di franchi. A fine anno si sono attestati a 51,5 miliardi (+1,9%).

I depositi della clientela sono aumentati dello 0,3% a 45,9 miliardi. Il numero totale di clienti è salito del 4,2% raggiungendo 1,23 milioni.

Il risultato delle commissioni è aumentato del 2,4% a 128,1 milioni, grazie all'andamento positivo nel settore degli investimenti. Il deposito titoli è cresciuto dell’8,8% raggiungendo 18,3 miliardi. L'attività di negoziazione è progredita del 3,6% a 76,5 milioni.

Per il 2026, la Banca Migros prevede «grandi incertezze economiche e geopolitiche», senza fornire prospettive quantitative. La direzione si dichiara ben posizionata e intende fare leva sulla sua diversificazione e forte copertura di capitale proprio».

