La BNS è chiamata a tenere sotto controllo i prezzi. Keystone

Scendono le riserve di divise detenute dalla Banca nazionale svizzera (BNS): in marzo hanno mostrato il secondo arretramento mensile consecutivo, dopo una fase di crescita.

A fine mese gli attivi in questione si sono attestati a 726 miliardi di franchi, 9,8 miliardi in meno di febbraio, periodo in cui la flessione era stata pari a 1,0 miliardi.

L'insieme delle riserve (oro escluso) è passato da 748 a 738 miliardi di franchi, ha indicato oggi l'istituto sul suo sito internet. Gli sbalzi dei dati non sono inconsueti e hanno spesso a che fare con l'evoluzione dei mercati valutari. Possono però anche essere il frutto di manovre di politica monetaria.

Secondo le statistiche della BNS, a fine marzo l'euro è salito a 0,9535 franchi, da 0,9376 franchi di fine febbraio (+1,7%). Nello stesso periodo, il dollaro americano si è indebolito a 0,8807 franchi da 0,9019 franchi (-2,4%). Dollaro ed euro rappresentano insieme circa l'80% delle riserve valutarie.