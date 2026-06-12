Grazie alla digitalizzazione le banche possono risparmiare personale. Keystone

Sul fronte dell'impiego il settore bancario svizzero trema: in maggio il tasso di disoccupazione nel ramo ha raggiunto il 3,5%, un valore che non si vedeva dal 2010, sulla scia della crisi finanziaria, riferisce oggi il Tages-Anzeiger (TA).

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E il peggio, secondo l'Associazione svizzera degli impiegati di banca (ASIB), deve ancora arrivare: non solo per l'integrazione di Credit Suisse in UBS, ma anche a causa della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale (IA) e dei piani di risparmio di vari istituti.

«Fino all'estate scorsa l'occupazione nel settore cresceva, da allora ovunque si taglia, non solo presso UBS», spiega alla testata zurighese Michael von Felten, presidente dell'ASIB.

Il piano sociale di UBS è considerato generoso (per gli over 54 con almeno dieci anni di servizio il termine di disdetta è di 12 mesi), ma scade a fine anno. Il sindacato chiede che venga prolungato.

«Sarebbe ingiusto» – argomenta il rappresentante dei lavoratori – «se un bancario che perde il posto a causa dell'IA avesse condizioni diverse da chi viene licenziato per l'integrazione di Credit Suisse».

L'ASIB va oltre: chiede che tutte le banche adottino piani sociali comparabili, indipendentemente dall'imminenza di licenziamenti di massa. Potenziali beneficiari sarebbero circa 80'000 impiegati, inclusi i 32'000 di UBS Svizzera.

Secondo von Felten attualmente in molti istituti le condizioni per i licenziamenti dovuti a motivi economici non sono né trasparenti né conformi agli standard di settore.

La preoccupazione per i posti di lavoro ha spinto l'ASIB a prendere posizione controcorrente in materia di regolamentazione: il sindacato si oppone infatti alle rigide proposte del Consiglio federale sull'aumento dei requisiti patrimoniali per UBS.

Già in aprile era stato notato l'intervento della vicepresidente Natalia Ferrara all'assemblea generale UBS: l'avvocata ticinese aveva messo in guardia il governo dall'aggravare ulteriormente la situazione dei dipendenti con regole ritenute eccessive a carico della grande banca.

Von Felten respinge comunque l'accusa di essere troppo vicino all'istituto: l'ASIB – dice – non si trova sotto l'influenza di UBS, si occupa dei lavoratori. «Vogliamo evitare che UBS sposti la sede e tagli massicciamente il personale», osserva in dichiarazioni riportate da TA.

«È necessario un compromesso, ma non senza una contropartita», aggiunge. «Se la Confederazione dovesse venire incontro a UBS in materia di regolamentazione, l'azienda dovrebbe impegnarsi in cambio a mantenere la sede principale in Svizzera, a preservare i posti di lavoro e a garantire che almeno un quarto dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione del gruppo sia costituito da cittadini svizzeri».

Von Felten ricorda che condizioni simili sono state imposte dal governo ad altri settori, come l'industria siderurgica, in cambio di aiuti statali.

L'ASIB denuncia inoltre il fatto che il Consiglio federale non ha mai valutato l'impatto di normative più severe sull'impiego nel ramo, che conta circa 120'000 addetti.

I partner sociali non sono stati consultati, sottolinea von Felten, che attribuisce questa mancanza anche alla cattiva immagine di cui almeno in parte soffrono oggi i bancari, dimenticando che i grandi bonus vanno solo ai piani alti.

Malgrado le difficoltà, il presidente dell'ASIB guarda peraltro con speranza al nuovo contratto collettivo di lavoro in vigore dal prossimo anno, che prevede misure di accompagnamento a favore dei dipendenti in caso di licenziamento, non solo nel quadro di tagli collettivi.