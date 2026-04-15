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Il bilancio Utili in crescita nel 2025 per le banche cantonali

SDA

15.4.2026 - 19:01

Le banche cantonali hanno una presenza importante sul territorio.
Le banche cantonali hanno una presenza importante sul territorio.
Keystone

Nonostante la flessione dei margini causata dai bassi tassi d'interesse le 24 banche cantonali hanno chiuso l'esercizio 2025 con un utile netto complessivo in aumento: i profitti si sono attestati a 4,3 miliardi, in progressione dell’1,8% rispetto all'anno prima.

Keystone-SDA

15.04.2026, 19:01

15.04.2026, 19:08

Il risultato operativo si è invece contratto del 4,9% a 5,0 miliardi, ha indicato oggi l'Unione delle banche cantonali svizzere (UBCS).

Per gli azionisti di maggioranza – i cantoni e i comuni – l'andamento degli affari si traduce in una distribuzione stabile di 1,8 miliardi di franchi. Questa avviene sotto forma di compensi per la garanzia statale e il capitale di base, come pure di dividendi e versamenti di utili.

Incluse le imposte, gli importi elargiti allo stato raggiungono i 2,1 miliardi: secondo i calcoli di UBCS ciò corrisponde a circa 250 franchi per abitante in Svizzera.

Il totale di bilancio degli istituti è aumentato del 3,3% a 839 miliardi di franchi. Il volume dei crediti ipotecari è da parte sua cresciuto del 3,6%, mentre i depositi della clientela sono saliti del 3,2%.

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