Servono meno dipendenti agli istituti. Keystone

Le banche svizzere cercano molto meno personale, emerge da un'analisi delle offerte di lavoro pubblicate sui siti web dei dieci principali istituti del paese.

SDA

Complessivamente, il numero di annunci è sceso in settembre del 15% (a 642) rispetto ad agosto, stando all'indagine condotta dal portale d'impiego Indeed per l'agenzia di stampa finanziaria Awp. Ai fini della valutazione sono state prese in considerazione solo le offerte di impiego nella Confederazione e non si è tenuto conto di posti di apprendistato e di stage.

Particolarmente significativa è la contrazione presso UBS (-35%) e Julius Bär (-63%). Vi sono però anche istituti in contro tendenza: è il caso di Vontobel (+62%) e Lombard Odier (+19%).

Tornando a livello generale, se poi si allarga lo sguardo e si fa un confronto su base annua la flessione appare ancora più marcata: nel settembre 2023 le banche cercavano 890 persone, il 40% in più. Pesa fra l'altro il caso di Credit Suisse, società che lo scorso autunno aveva ancora numerosi posti vacanti e che nel frattempo è stata assorbita da UBS.

hm, ats