Le banche svizzere stanno cercando molto meno personale: è quanto emerge da un'analisi delle offerte di lavoro pubblicate sui siti web dei dieci principali istituti del paese.

Complessivamente il numero di annunci alla fine di aprile si è attestato a 550, il 25% in meno di quanto osservato nello stesso mese del 2024, stando all'indagine condotta dal portale d'impiego Indeed per l'agenzia Awp. Si conferma così una tendenza che dura da diverso tempo: nel confronto con la primavera del 2023 la contrazione è infatti del 40%.

Il numero di offerte di lavoro è notevolmente sceso per quasi tutti gli istituti: presso UBS si registra una contrazione del 23%, che si amplia al 36% se si considerano anche gli annunci della piattaforma di Credit Suisse, che un anno fa esisteva ancora. Raiffeisen mostra una flessione di un terzo, Julius Bär del 20%, la Banca cantonale di Zurigo del 16%. In contro tendenza sono solo Lombard Odier e Vontobel.

Ai fini della valutazione sono state prese in considerazione solo le offerte di impiego nella Confederazione e non si è tenuto conto di posti di apprendistato e di stage.