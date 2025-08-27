Negli ultimi anni le banche hanno ridotto gli organici. Keystone

L'inversione di tendenza registrata dopo diversi mesi in luglio si è confermata anche in agosto: le banche svizzere cercano più personale, emerge da un'analisi delle offerte di lavoro pubblicate sui siti web dei dieci principali istituti del paese.

Keystone-SDA SDA

Complessivamente, il numero di annunci è aumentato del 10% (a 550) nell'ottavo mese del 2025 rispetto al settimo, stando all'indagine condotta dal portale d'impiego Indeed per l'agenzia di stampa finanziaria Awp.

Se si aggiungono anche i posti di tirocinio e di stage si arriva a quota 607, il valore più alto dal mese di marzo. Ai fini della valutazione sono state prese in considerazione solo le offerte di impiego nella Confederazione.

L'aumento dell'offerta di lavoro è dovuto al maggior numero di annunci pubblicati da quasi tutte le banche: solo due di esse mettono a referto un calo, in entrambi i casi minimo.

L'attuale miglioramento della situazione per i dipendenti bancari non deve però nascondere il fatto che il settore tende a ridurre l'organico: infatti un anno fa l'offerta era ancora significativamente più alta, con 759 posti vacanti pubblicizzati, e nell'estate del 2023 era superiore di circa il 40% rispetto a quella attuale.