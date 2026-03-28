Bank of America risolve, pagando 72,5 milioni di dollari, una class action che accusa la banca di aver agevolato un giro di traffico sessuale orchestrato da Jeffrey Epstein (foto d'archivio) Keystone

Bank of America pagherà 72,5 milioni di dollari per risolvere una class action che accusa la banca di aver agevolato un giro di traffico sessuale orchestrato da Jeffrey Epstein. Lo ha dichiarato un portavoce.

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I documenti del tribunale hanno confermato l'accordo e Bank of America ha dichiarato che, pur continuando a negare di aver sostenuto i crimini di Epstein, «questa risoluzione ci permette di lasciarci alle spalle questa vicenda e offre un'ulteriore conclusione per i querelanti».