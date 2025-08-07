  1. Clienti privati
Politica monetaria Bank of England taglia i tassi di interesse al 4%

SDA

7.8.2025 - 13:10

La BoE ha deciso un taglio dei tassi d'interesse di un quarto di punto come previsto.
La BoE ha deciso un taglio dei tassi d'interesse di un quarto di punto come previsto.
Keystone

La Bank of England (BoE) ha annunciato, come da attese, un taglio dei tassi d'interesse britannici di un quarto di punto al 4% malgrado i dati sull'inflazione in aumento.

Keystone-SDA

07.08.2025, 13:10

07.08.2025, 13:25

La decisione è stata presa allo scopo di stimolare la crescita economica debole del Regno Unito, che ha subito una battuta d'arresto a maggio (-0,1%).

La BoE ha inoltre alzato la stima di crescita del PIL per il 2025, portandola all'1,25%, contro l'1% previsto a maggio. Ha lasciato invece invariata la sua proiezione per il 2026, all'1,25%.

