La dinamica congiunturale elvetica non è esuberante. Keystone

L'economia svizzera mostra timidi segnali di ripresa, ma non appare ancora a regime: è l'indicazione che emerge dal barometro dell'Istituto KOF, il centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo.

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In aprile l'indicatore si è attestato a 97,9 punti, 2,3 punti in più del dato – rivisto da 96,1 a 95,6 – di marzo, che era stato il più basso da metà 2025, riferisce il KOF in un comunicato odierno. Pur migliorando, il parametro rimane così a un livello inferiore alla media pluriennale, che è di 100.

«Le prospettive per l'economia elvetica restano modeste», commentano gli esperti del KOF. Hanno contribuito all'incremento dell'indice in particolare gli indicatori dell'industria manifatturiera, dei servizi e della domanda dei consumatori; segnali negativi arrivano invece dal ramo alberghiero e della ristorazione, mentre gli indici relativi alla domanda estera, ai servizi finanziari e assicurativi, nonché all'edilizia sono pressoché invariati.

Il KOF presenta il suo barometro mensile – pubblicato sin dagli anni 70 del secolo scorso – come un indicatore che anticipa l'evoluzione dell'economia. Si compone di diversi dati: attualmente comprende centinaia di sottoindicatori. Come noto l'istituto presenta anche a scadenza trimestrale previsioni economiche proprie sulla congiuntura elvetica e internazionale, nonché, sullo stesso tema, un sondaggio fra economisti (denominato Consensus): le tre cose sono distinte.