L'industria manifatturiera appare in ripresa. Keystone

Segnali di ripresa per l'economia svizzera: è l'indicazione che emerge dal barometro del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico federale di Zurigo (KOF), che è progredito ulteriormente in ottobre.

Keystone-SDA SDA

Nel decimo mese del 2025 l'indicatore si è attestato a 101,3 punti, 3,3 punti in più del dato – confermato a 98,0 – di settembre, riferisce il KOF in un comunicato odierno. Il parametro torna così a un livello superiore alla media pluriennale, che è di 100.

«Le prospettive per l'economia elvetica sono in miglioramento», commentano gli esperti del KOF. Hanno contribuito all'incremento dell'indice in particolare gli indicatori dell'industria manifatturiera, della finanza e delle assicurazioni, come pure degli altri servizi. In calo risultano per contro i parametri relativi ai consumi.

Il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo presenta il suo barometro mensile – pubblicato sin dagli anni 70 del secolo scorso – come un indicatore che anticipa l'evoluzione dell'economia. Si compone di diversi dati: attualmente comprende centinaia di sottoindicatori. Come noto il KOF presenta anche a scadenza trimestrale previsioni economiche proprie sulla congiuntura elvetica e internazionale, nonché, sullo stesso tema, un sondaggio fra economisti (denominato Consensus). Le tre cose sono distinte.