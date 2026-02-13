Segnali positivi per l'economia svizzera: è l'indicazione che emerge dal barometro dell'Istituto KOF del Politecnico federale di Zurigo (KOF), che è salito in luglio oltre le attese.

Nel settimo mese del 2026 l'indicatore si è attestato a 103,5 punti, 1,4 punti in più del dato – rivisto da 101,2 a 102,1 – di giugno, riferisce il KOF in un comunicato odierno.

Il parametro si conferma così a un livello superiore alla media pluriennale, che è di 100. Il dato è superiore alle aspettative: gli analisti consultati dall'agenzia Awp avevano infatti scommesso su valori compresi fra 99,0 e 102,5: bisogna però tenere anche conto del fatto che i numeri di giugno sono stati appunti rivisti.

Ma l'indicazione è comunque chiara: «le prospettive più favorevoli dell'economia svizzera si stanno consolidando», commentano gli esperti del KOF. Hanno contribuito all'aumento dell'indice in particolare i parametri relativi ai servizi finanziari e agli altri servizi, come pure l'edilizia e l'industria manifatturiera.

La domanda dei consumatori e quella estera sono invece rimaste pressoché invariate.

Cosa è il KOF e come viene calcolato?

Il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo presenta il suo barometro mensile – pubblicato sin dagli anni 70 del secolo scorso – come un indicatore che anticipa l'evoluzione dell'economia.

Si compone di diversi dati: attualmente comprende centinaia di sottoindicatori.

Come noto il KOF presenta anche a scadenza trimestrale previsioni economiche proprie sulla congiuntura elvetica e internazionale, nonché, sullo stesso tema, un sondaggio fra economisti (denominato Consensus): le tre cose sono distinte.