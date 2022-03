Prospettive più deboli per l'economia secondo il barometro KOF

Qualche nuvola in più sui cieli dell'economia svizzera. Keystone

Le prospettive per l'economia svizzera si stanno offuscando: è l'indicazione che emerge dal barometro del Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo (KOF).

L'indicatore si è attestato in marzo a 99,7 punti, 5,6 punti in meno del dato (rivisto da 105,0 a 105,3) di febbraio, riferisce il KOF in un comunicato odierno. Il parametro è inferiore alle aspettative: gli analisti contattati dall'agenzia Awp scommettevano su valori compresi fra 100 e 104 punti.

Il dato è sceso inoltre a un livello più basso della media pluriennale di 100. Gli economisti del KOF parlano di una fase di normalizzazione dopo la ripresa: nell'immediato è da attendersi uno sviluppo moderato dell'economia elvetica, sulla scia dell'impatto provocato dalle conseguenze della guerra in Ucraina.

In seguito alla crisi coronavirus e al relativo confinamento il barometro si era contratto nel maggio 2020 al minimo storico di 49,6 punti, per poi risalire sino a un record di 143,7 punti nel maggio 2021.

Stando al KOF l'arretramento di marzo è dovuto essenzialmente ai segnali provenienti dall'industria manifatturiera e, in secondo luogo, da quelli giunti dal comparto dei consumi privati. Negli altri segmenti non vi sono state grandi variazioni.

Il Centro di ricerca congiunturale del Politecnico di Zurigo presenta il suo barometro – pubblicato sin dagli anni 70 del secolo scorso – come un indicatore che anticipa l'evoluzione dell'economia. Si compone di diversi dati: attualmente comprende centinaia di sottoindicatori.

