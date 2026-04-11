Start-upBarron Trump lancia azienda di bevande energetiche
SDA
11.4.2026 - 08:10
Barron Trump entra nel mercato delle bevande energetiche con un'azienda che lancerà i suoi primi prodotti a maggio. Secondo il New York Post, il ventenne rampollo è uno dei cinque direttori della start-up di tisane Sollos Yerba Mate Inc.
Keystone-SDA
11.04.2026, 08:10
SDA
Il figlio di Melania e the Donald figura come amministratore della società, costituita in Florida lo scorso dicembre assieme ad alcuni amici. L'azienda risulta inoltre registrata nel Delaware, uno stato particolarmente favorevole alle imprese.
Secondo un documento depositato presso la US Securities and Exchange Commission, la società Sollos Yerba Mate ha raccolto 1 milione di dollari da investitori privati. Yerba Mate è un'erba originaria del Sud America, commercializzata come alternativa al caffè. La bevanda in forma frizzante e consumata fresca ha guadagnato molta popolarità negli ultimi anni, anche in Svizzera.
Barron frequenta il secondo anno presso la Stern School of Business della New York University e sembra voler seguire il ramo imprenditoriale della famiglia, piuttosto che quello politico.
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.
13.07.2022
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera
La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.
02.05.2023
"Lenny Kravitz è stato molto scortese"
Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?
24.07.2022
I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»
In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera