La Start-up costituita in Florida ha raccolto 1 milione di dollari da investitori privati. (Foto archivio) Keystone

Barron Trump entra nel mercato delle bevande energetiche con un'azienda che lancerà i suoi primi prodotti a maggio. Secondo il New York Post, il ventenne rampollo è uno dei cinque direttori della start-up di tisane Sollos Yerba Mate Inc.

Keystone-SDA SDA

Il figlio di Melania e the Donald figura come amministratore della società, costituita in Florida lo scorso dicembre assieme ad alcuni amici. L'azienda risulta inoltre registrata nel Delaware, uno stato particolarmente favorevole alle imprese.

Secondo un documento depositato presso la US Securities and Exchange Commission, la società Sollos Yerba Mate ha raccolto 1 milione di dollari da investitori privati. Yerba Mate è un'erba originaria del Sud America, commercializzata come alternativa al caffè. La bevanda in forma frizzante e consumata fresca ha guadagnato molta popolarità negli ultimi anni, anche in Svizzera.

Barron frequenta il secondo anno presso la Stern School of Business della New York University e sembra voler seguire il ramo imprenditoriale della famiglia, piuttosto che quello politico.